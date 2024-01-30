Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri bulundu

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri ormanlık alanda bulundu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi’nde ayin sırasındaki silahlı saldırı sonrası başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T.’nin olayda kullandığı silahların bulunmasına yönelik inceleme yapan ekipler, Sarıyer’deki 2 kilometrelik alanda 300 polisin katılımıyla arama yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince yapılan ve metal dedektörlerin de kullanıldığı aramalarda, olayda kullanılan ve parçalara ayrılan el yapımı silah bulundu.

Saldırıya ilişkin gözaltındaki 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Santa Maria Kilisesi’nde pazar günü yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23’ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle, idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.