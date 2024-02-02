Yatırımcı göçü devam ediyor: Borsada son üç ayda 1,3 milyon kişi çekildi

Borsada pay senedi yatırımcı sayısı ocak itibariyle 7 milyon 267 bin 425 oldu. Son üç ayda borsadan 1,3 milyon yatırımcının çıktığı görüldü.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı ocakta 376 bin 442 kişi azaldı ve 7 milyon 267 bin 425 olarak kaydedildi. Ocaktaki gerilemeyle birlikte borsadan son üç ayda çıkan yatırımcı sayısı 1,3 milyon oldu.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre ekimde borsada yatırımcı sayısı 8,6 milyonla rekor düzeye yükselmiş, kasımdan itibarense gerileme olmuştu.

Genç yatırımcılar borsadan uzaklaşmaya başladı. Ocakta 20-34 yaş grubundan 311 bin 590 kişi borsadan çıktı.

Büyük yatırımcılarsa ocak ayında borsaya yöneldi. MKK veri setinde en yüksek portföy dilimi olan 10 milyon ve üzeri portföyü bulunan yatırımcıların sayısı ocakta 17 bin 758 olarak kaydedildi. Bir önceki ay 10 milyon lira ve üzeri bulunan yatırımcı sayısı 15 bin 371’di.

Küçük ölçekli yatırımcıların göçüyse ocakta devam etti. Portföyü 1000 lira ile 100 bin lira olan yatırımcı sayısı ocakta 144 bin 363 geriledi. Bu yatırımcı grubu ekimde 6 milyona dayanmıştı.