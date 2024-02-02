Uzlaşı sağlandı: Almanya’da marihuana yasallaşıyor

Almanya’da marihuananın önündeki engel kalkıyor.

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DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’da koalisyon hükümetinin ortakları, aylardır süren tartışmaların ardından marihuanayı yasallaştıracak tasarı üzerinde uzlaştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) paylaşılan ortak açıklamada yasa tasarısının son detayları üzerinde uzlaşıldığı belirtildi. Yasanın artık 1 Nisan’da yürürlüğe girebileceği bildirildi.

Tasarının 19 Şubat’ta başlayan hafta Federal Meclis’te oylanması planlanıyor. Koalisyon ortaklarının vardığı uzlaşma sonrası tasarının meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece ülkede 40 yıldır yürürlükte olan marihuana yasağı kalkmış olacak.

Yasada neler var?

Yeni yasayla marihuana, Uyuşturucu Maddeler Kanunu’ndaki yasaklı maddeler listesinden çıkarılacak, yetişkinlerin kişisel ihtiyaç için belli miktarlarda marihuana ekmesine ve bulundurmasına izin verilecek. Kişiler kendi evinde üç bitki ekebilecek ve 25 gram marihuana bulundurabilecek.

1 Temmuz’dan itibaren de toplu ekim için kulüpler açılmasına izin çıkıyor. Kişiler, ticari amaç gütmeyecek bu kulüplere üye olarak günde azami 25 gram olmak şartıyla marihuana satın alabilecek.

Kulüplerin üye sayısı 500 kişiyi geçmeyecek ve üyelere günde 25 gram, ayda 50 gramdan fazla marihuana verilmeyecek.

18-21 yaş grubundakiler için bu miktar ayda 30 gramla sınırlı olacak. Bu yaş grubundakilere satılan marihuananın uyuşma etkisi yaratan tetrahidrokannabinol (THC) oranı düşürülmüş olacak. 18 yaşın altındakiler içinse marihuana satın alma ve tüketme yasağı sürecek.