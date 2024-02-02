Yunanistan’da tarihi adım: Eşcinsel evlilik için yasa hazırlığı

Yunanistan’da eşcinsel evliliği mümkün kılacak yasa tasarısının bu ayın ortasında oylanması bekleniyor.

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DW Türkçe’nin haberine göre Yunanistan’da eşcinsel evliliğe olanak sağlayacak yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.

Önce komisyonlarda ele alınacak tasarının 14 ya da 15 Şubat’ta parlamentoda oylamaya sunulması hedefleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu yılın başında, partisi Yeni Demokrasi ve özellikle de Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nden yükselen sert itirazlara rağmen tasarıyı parlamentoya sunacaklarını açıklamıştı.

Hararetli tartışmalara yol açan tasarının, Miçotakis’in partisinin parlamentoda oluşturduğu merkez sağ çoğunluğunun oyları ve solcu milletvekillerinin muhtemel desteğiyle kabul edilmesi bekleniyor.

Tasarı yasalaştığı takdirde Yunanistan eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Ortodoks Hristiyan ülke olacak.

Tasarıda, evlilik hakkının genişletilmesi ile eşitlik ilkesinin güvence altına alınmasının hedeflendiği belirtiliyor. Düzenlemelerin kabulüyle bu çiftlere evlat edinme hakkı da tanınmış olacak