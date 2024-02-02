Tesla ABD’de sattığı araçların neredeyse tamamını geri çağırdı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, gösterge panelindeki bazı uyarı ışıklarının çok küçük olması nedeniyle ABD’de sattığı araçların neredeyse tamamını geri çağırdı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre fren, park ve kilitlenmeyen fren uyarı lambalarının federal güvenlik standartlarının gerektirdiğinden daha küçük bir yazı tipi boyutuna sahip olduğu tespit edildi.

Bu durumun kritik güvenlik bilgilerinin okunmasını zorlaştırarak çarpışma riskini artırabileceği belirtiliyor.

Yazılım güncellemesini yayınlamaya başlayan Tesla, araç sahiplerini 30 Mart’tan itibaren mektupla bilgilendirecek.

Tesla’nın sorunla ilgili şu ana kadar herhangi bir çarpışma veya yaralanma raporu bulunmuyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) belgelerine göre geri çağrılan araçlara çevrimiçi bir yazılım güncellemesi yapılacak.

Listede 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3, 2019-2024 Model Y ve 2024 Cybertruck modelleri yer alıyor.