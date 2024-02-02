Wikileaks’e belge sızdırmakla suçlanan eski CIA çalışanına 40 yıl hapis

ABD’nin istihbarat teşkilatlarından CIA tarihinin en büyük sızıntısına sebep olmakla suçlanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte 40 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre Schulte, 2017’de Wikileaks‘e 8 bin 761 gizli belgeyi aktarmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı’na göre bu, CIA tarihindeki en büyük sızıntı.

Schulte suçlamaları reddediyor. Kendisi 2020, 2022 ve 2023’teki üç farklı duruşmada farklı suçlamalardan mahkum edildi ve 2018’den bu yana cezaevinde.

ABD mahkemesi Schulte’yi çocuk istismarı içeren görüntüler bulundurmaktan da suçlu buldu.

Yargıç Jesse M. Furman, Schulte’nin eylemlerinin ‘dijital Pearl Harbor’ olarak tanımlanabileceğini söyleyerek bu durumun ‘ulusal güvenliğe anlatılamayacak kadar zarar verdiğini’ söyledi.

2017’de ‘Vault 7’ takma ismi verilen ve Wikileaks’e sızdırılan belgelerde, CIA’in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlara, bilgisayarlara ve televizyonlara sızmasını sağlayan araçlar ifşa edilmişti.