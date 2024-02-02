‘Ramazan Hoca’yı öldüren E.B tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin’i öldüren E.B, Pişkin’i kendisine cinsel istismarda bulunan şahıs zannettiği için öldürdüğünü ileri sürdü.

Fotoğraf: AA

Önceki gün İstanbul Fatih’teki iş yerinde öldürülen Pişkin, Diyarbakır’da vatandaşlara İslam’ı kendine has üslubuyla anlatmasıyla tanınıyordu.

AA’nın haberine göre Pişkin’in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan E.B’nin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Başsavcılığınca ifadesi alınan E.B, tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki işlemleri devam eden şüphelinin savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.

Şüpheli E.B, ifadesinde babasının Fatih’teki mantolama yalıtım dükkanında çalıştığını, maktul Pişkin’i tanımadığını ve Pişkin’i Afgan uyruklu ‘Saboor Muradi’ isimli kişi sandığını öne sürdü.

Muradi’yi babasının yanında çalışması nedeniyle tanıdığını ve bu kişinin kendisine uyuşturucuyla Afgan macunu olarak bilinen maddelerden verdiğini iddia eden şüpheli, “Ben kendimi kaybediyordum. Bu şahıslar tarafından 2017-2021 yılları arasında cinsel istismara da uğradım. Bu cinsel istismara ilişkin herhangi bir şikayetim olmadı sadece aileme anlattım” dedi.

Şüpheli B, olay tarihindeyse maktulü Saboor Muradi sandığı için yaralamak amacıyla yanına gittiğini, önce taş attığını fakat isabet etmeyince, Pişkin’in kendisine karşılık verdiğini, olayın heyecanıyla yanında bulunan bıçağı maktulün karın bölgesine 2-3 defa sapladığını ardından da olay yerinden kaçtığını belirtti.

Herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantısı olmadığını, Pişkin’i ilk kez 2021’de sosyal medyada gördüğünü öne süren şüpheli B, şöyle devam etti:

“Daha sonra iki ay kadar önce de babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan ‘Çaycı Ramazan Hoca’ isimli kişiyi iş yerinde gördüm. Kendisinin Saboor Muradi olduğunu sandım. Saboor Muradi sürekli olarak rüyalarıma giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü’nden satın aldım.

Tutuklandı

Şüpheli B., öldürme kastı olmadığını savunarak olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Sulh ceza hakimliğinde işlemleri tamamlanan E.B, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.