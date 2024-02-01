‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ cinayetinde yeni detaylar

İstanbul’da ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin’i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Cinayete ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Ramazan Pişkin.

Dün öldürülen Pişkin, Diyarbakır’da vatandaşlara İslam’ı kendine has üslubuyla anlatmasıyla tanınıyordu.

Kocamustafapaşa Caddesi’nde çay ocağı işleten Pişkin’in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının kimliğini belirledi.

Şüphelinin 24 yaşındaki inşaat işçisi E.B. olduğunu tespit eden ekipler, Beyoğlu’ndaki bir adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hırsızlık’ gibi suçlardan dokuz kayıt olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el kondu.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.B, buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Cinayetteki detaylar

Öte yandan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Aksaray’a kadar yürüdüğünü, buradan otobüsle Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’na gittiğini ve sonra Hacıhüsrev Mahallesi’ne geçtiğini tespit etti.

Çalışmasını derinleştiren polis ekipleri, adresini belirlediği şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının babasına ait iş yerinin de Pişkin’in iş yerine yakın bir bölgede olduğu öğrenildi.

Zanlının bir süredir yalnız yaşadığı, annesinin iki hafta önce evden ayrıldığı öğrenilirken, iki katlı binanın giriş katında yer alan dairenin dağınık olduğu görüldü.