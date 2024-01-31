‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır’da ‘Filozof Ramazan’ ve ‘Ramazan Hoca’ lakaplarıyla tanınan Ramazan Pişkin İstanbul’da bıçaklanarak öldürüldü.
Pişkin, Diyarbakır’da vatandaşlara İslam’ı kendine has üslubuyla anlatmasıyla tanınıyordu.
Yakın zamanda İstanbul’a gelerek çay ocağı açan Pişkin Fatih’te Kocamustafapaşa Caddesi’ndeki işyerinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
AA’nın haberine göre Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Valilikten açıklama
Valilik şu açıklamayı yaptı:
“Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin’i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir.”
Pişkin’in öldürülmesi geniş yankı yarattı.