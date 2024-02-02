‘Tek Yürek’ sonradan açıldı

Uzun süredir bağışlanan paranın toplanamadığı ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında toplanan miktar 128 milyar lirayı buldu.

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyası. (AA)

6 Şubat depremlerinden sonra 15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmişti. Yardımların AFAD ve Kızılay’a verileceği bildirilmişti. Toplamda vadedilen bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulmuştu.

Vadedildiği söylenen bağışlarsa uzun süre toplanamamıştı. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Aralık’ta cevap verdiği bir soru önergesinde toplanan miktarın 85 milyar olduğunu açıklamıştı. Diğer bir deyişle 30 milyar kampanyanın 10’uncu ayında henüz toplanamamıştı.

Yerlikaya’dan bugün yeni bir açıklama geldi. Bugün, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda düzenlenen ‘Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Yerlikaya toplanan paranın 128 milyar liraya ulaştığını söyledi: “128 milyar 949 milyon lira toplandı. 106 milyar 728 milyon lira kaynak deprem bölgesine aktarıldı. Bunun 79 milyar 263 milyon lirası harcandı.”