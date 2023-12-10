‘Tek Yürek’ hala tekliyor: 30 milyar lira eksik var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası kapsamında bağışlanan 115 milyar liranın 85 milyar lirasının toplandığını açıkladı. Yerlikaya, bağışladığını açıkladığı halde henüz parayı teslim etmeyen kurum ve kişilerle iletişimin sürdüğünü söyledi.

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyası. Fotoğraf: AA

6 Şubat depremlerinden sonra 15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmişti. Yardımların AFAD ve Kızılay’a verileceği bildirilmişti. Toplamda vadedilen bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulmuştu. Ancak 10 aydır hala toplanamayan paralar var.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplanamayan paralarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soru önergesi verdi.

ANKA’nın aktardığına göre Yerlikaya, soru önergesine verdiği yanıtta bugüne kadar 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 lira toplandığını ve toplanan miktarın 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 lirasının deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçları için kullanıldığını kaydetti. Yerlikaya’nın verdiği istatistiğe göre söz bağışlanan miktarla bağışlanacağı söylenen miktar arasında yaklaşık 30 milyar liralık fark var.

Ayrıca, Yerlikaya verdiği yanıtta, taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespitinin yapıldığını da belirterek bağışların tamamlanması için iletişim sürecinin devam ettiğini söyledi.