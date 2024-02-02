CHP, Can Atalay için AYM’ye başvurdu

CHP, milletvekilliği düşürülen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Fotoğraf: AA

AYM, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti. TBMM Genel Kurulu üç gün önce, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yurtdışında olduğu için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplanmıştı.

Birleşimi yöneten Bozdağ’ın kararı okutacağını gündeme getirmesi, muhalefet milletvekilleri tarafından sıra kapaklarına vurarak ve alkışlarla protesto edilmişti.

Bozdağ, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda okumuştu. Böylece Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü. Karara tepki yağmıştı.

CHP bugün, grup başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki milletvekilleriyle Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.