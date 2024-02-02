Alev Alatlı hayatını kaybetti

Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi.

Alev Alatlı. Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süredir tedavi altında olduğunu belirttiği Alev Alatlı’nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

79 yaşındaki yazarın “Yaseminler Tüter mi, Hâlâ”, “İşkenceci”, “O.K Musti Türkiye Tamamdır”, “Schrödinger’in Kedisi”nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986’da Tunus’ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından ‘Özgürlük Madalyası’yla ödüllendirilmişti.

2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na üye olarak atanmıştı.