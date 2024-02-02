Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü

Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere palayla saldıran ve bu nedenle ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu’nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Palalı Sabri. Fotoğraf: Arşiv

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Gezi eylemlerinde elinde palayla göstericilere saldırmasıyla tanınan ‘Palalı Sabri’, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Sabri Çelebi hakkında, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı. 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

Gezi Parkı eylemleri

Gezi Parkı eylemlerinde bulunanlara palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi’nin de aralarında bulunduğu dört sanık, İstanbul 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

11 Mayıs 2017’de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru dört kişiye karşı “silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama” suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.