‘Palalı Sabri’nin firari olduğu çete davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere palayla saldıran ve bu nedenle ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi’nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhuşa zorladığı iddiasıyla açılan davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Çelebi ve bir sanığın daha firari olduğu, beşi tutuklu, üçü tutuksuz 10 sanık hakkında ‘kurulan suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı’ iddiasıyla açılan davaya bugün İstanbul 21’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün haberine göre beş tutuklu sanık jandarma eşliğinde duruşmaya getirildi. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Sanık avukatları, mahkeme huzurunda dinlenen mağdurelerin şikayetçi olmadıklarını beyan etmeleri nedeniyle müvekkillerinin atılı suçu işlemediklerinin anlaşıldığını söyledi. Sanık avukatları, tutuklu olan müvekkillerinin tahliye edilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın sonunda tüm tutuklu sanıkların, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak ayrı ayrı adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi. Firari sanıklar Çelebi’yle Müslüm Çelebi hakkındaki yakalama kararınınsa devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için 29 Mart 2023 tarihine erteledi.

Dava hakkında

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hakkında 15 ayrı suçtan yakalama emri bulunan firari sanık Sabri Çelebi ile Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi’nin, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘insan ticareti yapmak’ ve sekiz kişiye karşı ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından toplamda 104’er yıldan 248’er yıla kadar hapisleri isteniyor.

Altı şüpheli hakkındaysa ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘insan ticareti yapmak’ ve sekiz kişiye karşı ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından toplamda 104’er yıldan 248’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bir şüphelininse ‘suç örgütü üyesi olmak’ suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapsi isteniyor.