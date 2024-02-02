Alper Gezeravcı yarın dönüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde ölenlerin sayısını 53 bin 537 olarak açıkladı. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı Murat Kurum, iki gün önce konuk olduğu Candaş Tolga Işık’ın programında “130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu, İstanbul 11 ile yetişir” demiş ve bu tartışma yaratmıştı. Yayından sonra Işık ve […]