Alper Gezeravcı yarın dönüyor

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, yarın Türkiye saatiyle 14:00’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.
AA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17:50’de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space’in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.
Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14:00’te ISS’den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek.
Planlı inişin, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan yedi potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.