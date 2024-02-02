Yaramazlara biraz batar!

Alper Gezeravcı yarın dönüyor

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, yarın Türkiye saatiyle 14:00’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17:50’de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space’in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.


Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14:00’te ISS’den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek.

Planlı inişin, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan yedi potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

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