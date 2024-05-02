Akşam Postası / 2 Mayıs 2024

8 yıl sonra ilk: Erdoğan CHP lideriyle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün AKP Genel Merkezi’nde görüşüyor.

Özgür Özel polis barikatını önümüzdeki seçimi kazanınca kaldıracakmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta işçileri polis barikatı önünde neden yalnız bıraktığını açıkladı: “Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı.”

Kılıçdaroğlu’na hapis talebi

CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski bakan Erdoğan Bayraktar’ı kastederek kullandığı sözler nedeniyle hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan açılan davada iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.

‘Erken seçim için yeterli imza toplanmadı’ diyen TFF’ye ‘belgeli’ yanıt

Olağanüstü Genel Kurul için yeterli imzanın toplandığı açıklamasını yalanlayan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ‘belgeli’ yanıt geldi.

Gazeteci Barış Terkoğlu’na hapis cezası

Barış Terkoğlu, Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek’in şikayeti üzerine ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla yargılandığı davada iki yıl hapse mahkum edildi.

1 Mayıs bilançosu: İstanbul’da 217 gözaltı, 182’si serbest

İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 217 kişiden 182’si serbest bırakıldı. 35 kişi adliyeye sevk edildi.

Can Atalay’a Ankara gar katliamı davasından beraat

10 Ekim Ankara gar katliamından sonra düzenlenen bir protestoya katıldığı için yargılanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay beraat etti.

OECD Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2024’te büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 3,4’e yükseltti.

Merkez Bankası net rezervleri dokuz ayın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası (MB) net rezervleri, geçen hafta 1 milyar 45 milyon dolar azalarak dokuz ayın en düşük seviyesini gördü.

‘Egzotik hayvan’ kaçakçılığı operasyonu: 36 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde egzotik hayvan kaçaklığı operasyonlarında yakalanan 36 şüpheliden dokuzu adliyeye sevk edildi.

Bir rakı grubuna daha zam

Beylerbeyi rakı grubu ürünlerine yüzde 15 zam geldi.

Hollanda’da asgari ücret artıyor, enflasyon düşüyor

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre kazanılan ortalama brüt saat ücret geçen yıl yüzde 7 artarak son 45 yılın en büyük artışını kaydetti, enflasyon yüzde 2,7’ye geriledi.

Eurovision, Filistin bayrağını yasakladı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç’in Malmö kentinde 11 Mayıs’taki Eurovision Şarkı Yarışması’nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağını duyurdu.

Covid aşısı üreten şirket: Çok nadir de olsa yan etkisi olabilir

Britanya merkezli ilaç şirketi AstraZeneca Covid aşısının çok nadir görülen bir yan etkiye neden olabileceğini ilk kez kabul etti.

Elon Musk 500 kişiyi işten çıkaracak

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin elektrikli araç şarj istasyonu ağını yöneten Supercharger ekibini dağıtıyor.