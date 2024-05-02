Hollanda’da asgari ücret artıyor, enflasyon düşüyor

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre kazanılan ortalama brüt saat ücret geçen yıl yüzde 7 artarak son 45 yılın en büyük artışını kaydetti, enflasyon yüzde 2,7’ye geriledi.

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NL Times’ın haberine göre geçen yıl ülkede 52 grev gerçekleşti. Hollanda’da 1972’den bu yana ilk defa bu kadar çok greve gidildi. Hollanda Sendikalar Konfederasyonu (FNV) geçen yılki sonuçların sadece etkinliklerini göstermekle kalmadığını, aynı zamanda ücretlerdeki sürekli ve keskin artışların daha yüksek enflasyona yol açtığı teorisini de çürüttüğünü söyledi.

Hollanda’da saatlik ücretlerdeki artışta asgari ücretin de artmasının rol oynadığı biliniyor. Asgari ücretler 2023’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9 artmıştı.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot geçen yıl ücret-fiyat sarmalı olasılığına ilişkin endişeleri olduğunu dile getirmişti. Fakat enflasyon yıl boyunca düştü ve tüketici fiyat endeksi 2023’te yüzde 3,8 arttı. Bir önceki yıl eylülde yüzde 14.5’le zirve yapan enflasyon nisan ayında yüzde 2.7 olarak gerçekleşti.

FNV sendika lideri Zakaria Boufangacha şöyle konuştu: “Umarım artık ücret-fiyat sarmalı efsanesine sonsuza kadar veda ederiz. Geçtiğimiz dönemde yaşanan düşük enflasyon bunun doğru olmadığını gösteriyor.”