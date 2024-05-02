Kılıçdaroğlu’na hapis talebi

CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski bakan Erdoğan Bayraktar’ı kastederek kullandığı sözler nedeniyle hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan açılan davada iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.

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Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra hakkında Meclis soruşturması açılan eski bakan Erdoğan Bayraktar’a “Hırsız” demişti.

Anka‘nın haberine göre savcı, Kılıçdaroğlu için ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, müştekinin şikayetçi olmadığı yönündeki dilekçe vermiş olsa dahi eylemin Türk Ceza Kanunu’nun resen takip edilen suçlar kapsamında kaldığını hatırlattı.

Savcı “Hırsız” sözlerinin ‘düşünce özgürlüğü ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü’ kapsamında kalmadığını söyledi.

Mahkeme esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılmak üzere süre vererek duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.