Can Atalay’a Ankara gar katliamı davasından beraat

10 Ekim Ankara gar katliamından sonra düzenlenen bir protestoya katıldığı için yargılanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay beraat etti.

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Cumhuriyet Gazetesi‘nden Barış Terkoğlu’nun haberine göre Ankara gar katliamını protesto ettiği ve konuşma yaptığı gerekçesiyle Atalay hakkında açılan davada karar bugün açıkladı.

13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ‘terör örgütü’ propagandasıyla suçlanan Atalay’ın beraatine karar verdi.

Atalay 25 Nisan 2022’den beri Gezi Davası’ndan tutuklu. Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ve tahliyesini istemişti. Ama hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.