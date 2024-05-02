‘Egzotik hayvan’ kaçakçılığı operasyonu: 36 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde egzotik hayvan kaçaklığı operasyonlarında yakalanan 36 şüpheliden dokuzu adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri egzotik hayvan kaçakçılığı yapanlara operasyon düzenledi.
İstanbul merkezli 15 ilde, 17 Ocak ile 29 Nisan arasındaki operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 565 egzotik hayvan, 18 hayvansal ürün, 52 çip ve çip okuma cihazı, 3 bin 215 hayvan halka bileziği ele geçirildi.
Operasyonda yakalananların 27’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken dokuz şüpheli adliyeye sevk edildi.