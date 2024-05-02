‘Egzotik hayvan’ kaçakçılığı operasyonu: 36 gözaltı

AKP iktidarı ‘yeni anayasa’ çalışmaları için kolları sıvadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş bu kapsamda partileri ziyaret etmeyi başladı. Hatta bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baş başa yapacağı görüşmede ana konu anayasa olacak.