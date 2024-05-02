Merkez Bankası net rezervleri dokuz ayın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası (MB) net rezervleri, geçen hafta 1 milyar 45 milyon dolar azalarak dokuz ayın en düşük seviyesini gördü.

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MB verilerine göre 12 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 14 milyar 9 milyon dolara çıktı.

Ekonomim‘in aktardığına göre net rezervleri 26 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 1 milyar 45 milyon dolar azaldı. Böylece dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.

Net rezervler 28 Temmuz 2023’te 10 milyar 894 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.