Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası net rezervlerinde sert düşüş: 5,8 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası (MB) net rezervi net rezervi 19 Ocak haftasında 5,8 milyar dolara geriledi. Böylelikle kur korumalı mevduatın (KKM) açıklandığı Aralık 2021’den bu yana en sert düşüş kaydedildi.

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MB’nin brüt rezervleri 19 Ocak haftasında 1,7 milyar dolar düşüşle 138,1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 139,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.


Bloomberg HT‘nin aktardığına göre net rezervlerdeki düşüş daha belirgin oldu. 19 Ocak haftasında net rezervler 5,8 milyar dolar düşüşle 23,7 milyar dolar oldu. Böylelikle KKM’nin duyurulduğu Aralık 2021’den bu yana net rezervlerde en hızlı düşüş kaydedildi.

Swap hariç net rezervler 19 Ocak haftasında eksi 41,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rezervler eksi 39,3 milyar dolar düzeyindeydi.

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