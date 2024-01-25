Ekonomistlerden faiz yorumu: Merkez Bankası ‘Bu kadar izin aldık’ demiş

Merkez Bankası’nın (MB) enflasyonu 250 baz puan artırarak yüzde 45’e yükseltirken verdiği mesajı bazı uzmanlar ‘son durak’ diye yorumlarken bazıları enflasyona göre artışın sürebileceğini söyledi.

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Para Politikası Kurulu (PPK) kararında ‘gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını’ belirterek faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verdi.

PPK’nın açıklaması şöyle:

“Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.”

PPK’nın açıklamasını değerlendiren ekonomistlerin yorumlarında MB’nin yılın son faiz artışı mesajı verdiği görüşü öne çıktı.

Ekonomistlerin yorumları şöyle:

Banka faizleri 2.5 puan artırırken, "aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar" politika faizini % 45'te koruyacağını ilan etti.

Ocak ayında aralık değişmezse enflasyon eğiliminin düşmesine… — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) January 25, 2024

TCMB resmen "bu kadar izin aldık" demiş



Ocak, Şubat enflasyonu, bekletilerde bozulma, döviz talep artışı, mevduat faizlerindeki düşüş görmezden gelinmiş



Durum ne?

Yüksek kredi faizi

Gevşek mevduat faizi

Yüksek kur



Zaten enf üzerinde belirgin riskler varken, "oluşursa" diyerek,… — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) January 25, 2024

TCMB faiz kararıyle ilgili kısa birkaç not paylaşmak istiyorum.



En temel mesaj şu:

– Faiz artışları bitti.



Bunun dışında 5 temel vurgu var: — Umit Akcay (@umitak) January 25, 2024

TCMB politika faizini %45’e çıkardı.

Burada duracağım diyor.

Enflasyon düşürülemezse tekrar faiz artırabileceğini ima ediyor.

Faizi indirmekten hiç söz etmiyor.

Büyüme ve istihdam konularına hiç girmeyen tam bir “neoliberal” duruş sergiliyor. pic.twitter.com/vVby5gT487 — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) January 25, 2024

#TCMB 'den beklenen faiz kararı: politika faizi %45'te. Dezenflasyon için gerekli sıkılığa ulaşıldığı düşünülüyor.Enflasyon düşene ve beklentiler hedefle uyumlu hale gelene kadar mevcut seviye korunacak.Ancak görünümde kalıcı riskler oluşursa ek sıkılığın düşünüleceği anlaşılıyor — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) January 25, 2024

Merkez Bankası: "45 son durak!" — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) January 25, 2024