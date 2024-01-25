Ekonomistlerden faiz yorumu: Merkez Bankası ‘Bu kadar izin aldık’ demiş

Merkez Bankası’nın (MB) enflasyonu 250 baz puan artırarak yüzde 45’e yükseltirken verdiği mesajı bazı uzmanlar ‘son durak’ diye yorumlarken bazıları enflasyona göre artışın sürebileceğini söyledi.
Para Politikası Kurulu (PPK) kararında ‘gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını’ belirterek faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verdi.
PPK’nın açıklaması şöyle:
“Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir.
Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.”
PPK’nın açıklamasını değerlendiren ekonomistlerin yorumlarında MB’nin yılın son faiz artışı mesajı verdiği görüşü öne çıktı.
Ekonomistlerin yorumları şöyle: