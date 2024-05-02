8 yıl sonra ilk: Erdoğan CHP lideriyle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün AKP Genel Merkezi’nde görüşüyor.

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Görüşme 16.00’da başladı.

Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet ettikten sonra randevulaşmıştı.

Özel’in Erdoğan ile görüşmesinde emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getirmesi bekleniyor.