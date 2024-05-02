Diken

Yaramazlara biraz batar!

8 yıl sonra ilk: Erdoğan CHP lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün AKP Genel Merkezi’nde görüştü.

Fotoğraflar: AA

Erdoğan ile Özel arasındaki görüşme sona erdi. İki partinin liderlerini sekiz yıl sonra bir araya getiren görüşmenin adresi AKP Genel Merkezi’ydi.


Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından liderlerden herhangi bir açıklama gelmedi.

Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet ettikten sonra randevulaşmıştı.

Özel’in emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getirmesi bekleniyordu.

Erdoğan, Özel’i AKP Genel Merkezi’nde ağırlayacak

SON HABERLER

Borsa günü rekorla tamamladı – 2 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 10.208,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,91 puan arttı. Toplam işlem hacmi 130 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde […]

Akşam Postası / 2 Mayıs 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.