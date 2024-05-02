Özgür Özel polis barikatını önümüzdeki seçimi kazanınca kaldıracakmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta işçileri polis barikatı önünde neden yalnız bıraktığını açıkladı: “Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı.”

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CHP, 1 Mayıs’ta Taksim’e birlikte yürümek için işçileri Saraçhane’ye çağırmıştı. Ancak Özel daha sonra yürümekten vazgeçmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile alana uğrayıp gittiler.

CHP’nin işçileri önce çağırıp sonra da yalnız bırakması tepkilere neden oldu.

Özel Halk Tv‘den İsmail Küçükkaya’ya konuştu ve kendisini su sözlerle savundu:

* Biz şu anda Türkiye’nin birinci partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart’ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı.

* Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı.

* Sonuçta 10 yıl sonra ilk kez İstanbul’da 1 Mayıs’ta bir meydanda toplandık. Hem de öyle tek başına falan değil, hem CHP hem DİSK hem TTB hem TMMOB hem KESK gibi daha başka pek çok örgüt bir aradaydı. Beraber görüntü verdi. Bunu örgütlü toplum açısından önemli bir kazanım olarak görüyorum.

* Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden birinci parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek iterek çatışarak değil seçimle yapacağım bunu.