İstanbul’da 1 Mayıs ablukası: Gözaltılar var

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde Taksim’e gitmek isteyen işçilere polis müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı çevresiyle İstiklal Caddesi’ne çıkan sokaklar ve caddelerle kentin birçok noktasını ablukaya aldı.

TRT Haber’in aktardığına göre gözaltılar şöyle:

* Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) üyeleri taşıdıkları pankartlar ve flamalarla Beşiktaş’ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı’na çıkmak istedi. Polis, bulvara çıkışlara izin vermedi ve 20 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

* Şişli Darülaceze Caddesi’nde toplanan bir grup Taksim’e yürümek istedi. Polis 11 kişiyi gözaltına aldı.

* Kurtuluş’tan Taksim’e çıkmaya çalışan Umut-Sen üyelerine de polis müdahale etti, 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

* Dolapdere’den Taksim’e ilerlemek isteyen bir grubu polis uyardı. Dağılmayan gruptan beş kişi gözaltına alındı.

* Okmeydanı’nda çeşitli sendika üyelerinden oluşan altı grup da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde toplanmaya çalıştı. Polis gruplara müdahale etti, gözaltına aldığı kişileri emniyete götürdü.

* Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi’nde de yürüyen dört kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul’da yaklaşık 205 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.