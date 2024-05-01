Erdoğan’dan ‘selam ve sevgilerle’

Taksim’e yürümek isteyen işçilere polis plastik mermi ve biber gazı sıktığı sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından işçilere ‘selam ve sevgilerini’ gönderdi.

1 Mayıs’ta İstanbullular Saraçhane’den Taksim’e yürümek istedi. Haliç’e inen yol üzerinde bulunan Unkapanı kemerleri polis ablukaya aldı. Çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

İşçiler ablukayı aşmak istediğinde polisler plastik mermi ve biber gazı sıktı. O sırada Erdoğan X hesabından işçilerin 1 Mayıs bayramını kutladı: “Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.”