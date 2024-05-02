‘Erken seçim için yeterli imza toplanmadı’ diyen TFF’ye ‘belgeli’ yanıt

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 10.208,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,91 puan arttı. Toplam işlem hacmi 130 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde […]