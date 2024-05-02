Covid aşısı üreten şirket: Çok nadir de olsa yan etkisi olabilir

Britanya merkezli ilaç şirketi AstraZeneca Covid aşısının çok nadir görülen bir yan etkiye neden olabileceğini ilk kez kabul etti.

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İlaç şirketinin ürettiği Covid aşılarının ciddi yan etkilere sahip olduğu iddia ediliyor. Aşı olduktan sonra sağlık problemi yaşayanlar ve aşı nedeniyle yakınlarını kaybettiğini düşünenler şirkete dava açtı.

BBC Türkçe‘de yer alan habere göre ilk dava Nisan 2021’de aşı olduktan sonra kan pıhtısı nedeniyle beyin hasarına uğrayan ve şu anda çalışamayan Jamie Scott tarafından açıldı.

Britanya’da Tüketiciyi Koruma Yasası kapsamında başlayan davada aşının ‘kusurlu’ olduğu iddia ediliyor.

Şirket aleyhindeki iddialara karşı çıkan AstraZeneca şubatta Britanya’da yüksek mahkemeye sunduğu yasal bir belgede Covid aşısının ‘çok nadir durumlarda Trombositopeni Sendromlu Tromboz’a (TTS) neden olabileceğini’ kabul etti.

Davadaki avukatlar, aşılamaların ardından oluşan hastalığın VITT (Trombositopeni ile Aşıya Bağlı İmmün Tromboz) olarak adlandırıldığını söylüyor.

TTS/VITT, tromboz (kan pıhtılaşması) ve trombositopeninin (düşük trombosit sayısı) bir arada ve nadiren görüldüğü bir sendrom.

Avukatlar, bu sendromun felç, beyin hasarı, kalp krizi, akciğer embolisi ve uzuvların kaybedilmesi gibi ölüm riskleri taşıdığını belirtti.

Tromboz aşılanmamış kişilerde de görülürken nadiren rastlanan TTS/VITT sendromuysa yalnızca aşılamadan sonra ortaya çıkıyor.

AstraZeneca Mayıs 2023’te davacının avukatına gönderdiği bir yanıt mektubunda, ‘aşının büyük ölçekte TTS’ye neden olduğunu kabul etmediklerini’ duyurdu.

Şubatta yüksek mahkemeye sunulan yasal belgedeyse AstraZeneca şu açıklamaları yaptı:

*AZ aşısının çok nadir durumlarda TTS’ye neden olabileceği kabul ediliyor. Nedensel mekanizma (nasıl gerçekleştiği) bilinmiyor. TTS, AZ aşısının (veya herhangi bir aşının) yokluğunda da ortaya çıkabilir. Her bir vakadaki nedensellik bilirkişi konusu olacaktır.

*Klinik araştırmalardaki kanıtlara ve gerçek dünya verilerine bakıldığında, AstraZeneca-Oxford aşısının kabul edilebilir bir güvenlik profiline sahip olduğu sürekli olarak gösterilmiştir ve dünya çapındaki düzenleyiciler, aşılamanın faydalarının son derece nadir görülen yan etkilerden daha ağır bastığını sürekli olarak belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Haziran 2022’de aşının ‘18 yaş ve üzeri için güvenli ve etkili‘ olduğunu söyledi.

Britanya’nın Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi, 7 Nisan 2021’de ‘çok az sayıda insanda nadiren kan pıhtılaşması görüldüğünü‘ bildirdikten sonra 30 yaşın altındaki yetişkinlere AstraZeneca’ya alternatif aşıların verilmesini tavsiye etti.

Şirket aşı kutuları ve şişeleri üzerindeki etiketleri bu tavsiye nedeniyle değiştirdi. 7 Mayıs 2021’de alınan karara göre aşı için 40 yaş sınırı getirildi.