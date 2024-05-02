Elon Musk 500 kişiyi işten çıkaracak

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin elektrikli araç şarj istasyonu ağını yöneten Supercharger ekibini dağıtıyor.

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Yaklaşık 500 kişilik ekibin dışında Supercharger biriminin kıdemli yöneticisi Rebecca Tinucci ve Yeni Araçlar Programı Başkanı Daniel Ho’nun da işten çıkarılacağı duyuruldu.

Bloomberg HT‘nin The Information‘a dayandırdığı haberine göre Elon Musk üst düzey yöneticilerine gönderdiği e-postada iki üst düzey Tesla yöneticisini görevden aldığını duyurdu. Musk, yüzlerce çalışanı da işten çıkarmayı planlıyor.

İşten çıkarmaların maliyet azaltmak amacıyla yapıldığı sanılıyor.

Musk’ın yöneticilerine gönderdiği e-postada “Umarım bu eylemler, personel sayısı ve maliyetlerin azaltılması konusunda kesinlikle daha sıkı davranmamız gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi.