Akşam Postası / 2 Eylül 2021

Ferhan Şensoy’a Ses Tiyatrosu’nda veda

Salı günü İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi.

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Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu Nusret Çetinel’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu: ‘Biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun’ anlayışı şu an işlemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB- Türkiye göç mutabakatına ilişkin, “Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ‘ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun’ anlayışı şu an işlemez” dedi.

İstanbul’da artan kiralara rağmen daireler kapış kapış gidiyor: İki yıl sürebilir

İstanbul’da artan kira bedellerine rağmen kiralık daire bulmak giderek zorlaşıyor. Emlakçılar kiralardaki artışı doğrularken bu durumun iki yıl sürebileceği görüşünde.

Merkez’in swap hariç net rezervi eksi 40 milyar dolar

Merkez Bankası’nın brüt rezervi geçen hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv ise 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise eksi 40,6 milyar dolar.

Öncü dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar

Türkiye ekonomisi, ağustosta 18,9 milyar dolar ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Dış ticaret açığı ise ağustosta 4,3 milyar dolar oldu. İthalat yıllık yüzde 23,8 artarak 23,2 milyar dolara yükseldi.

Dolar 8,30 altındaki seyrini koruyor

Dolar/TL ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltmak için net bir tarih vermemesinin ardından çekildiği 8,30’luk seviyenin altında kalmaya devam ediyor.

Ethereum dört ayın zirvesinde, Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı

Kripto paralar, dört merkez bankasının merkezi dijital para denemesi yapacaklarını duyurmasından sonra yükselişe geçti. Ethereum dört ayın zirvesine görürken, Bitcoin 10 gün sonra yeniden 50 bin doları aştı.

Yeni tedbirler gündemde: Aşısızlara ayrı bölüm, ücretli PCR testi

Vaka sayılarında yeterince düşüş olmaması ve aşılamada henüz hedeflenen oranlara ulaşılamaması nedeniyle yeni önlemler gündemde.

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Bakan Koca’dan aşı olmayanlara 6 Eylül hatırlatması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; aşı olmamış öğretmenler, okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül itibariyle PCR testi gerektiğini anımsattı.

Araştırma: Aşılar sadece hayat kurtarmıyor, ‘uzun Covid-19’u da önlüyor

King’s College London tarafından yürütülen araştırmaya göre Covid-19’a karşı tam olarak aşılanmış olmak virüse yakalanma riskini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun süreli Covid-19 riskini de azaltıyor. ‘Uzun Covid-19’ olarak da adlandırılan bu durum test sonucu pozitif çıktıktan sonra 28 gün veya daha uzun süren hastalık olarak tanımlanıyor. Bazılarında bir yıla kadar da sürüyor.

ABD’de geliştirilen ve ‘virüsü öldüren’ ilacın 3’üncü faz çalışması Türkiye’de başladı

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, ABD’de Covid-19 tedavisi için geliştirilen ve direkt olarak virüsü öldürmeyi amaçlayan antiviral ilacın 3’üncü faz çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Prof. Dr. Balık çalışmalara katılacak gönüllü bulmakta zorlandıklarını anlattı.

AYM, HDP’nin savunma için ek süre talebini kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, partinin savunma için ek süre talebini kabul etti.

Beştaş: HDP’yi barajın altına indirmek için çırpınanlar kendilerini kurtarmaya çalışıyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP’nin Meclis’e girebilmesi için baraj tartışması yaratıldığını savunarak, HDP’yi barajın altına indirmek isteyenlerin kendilerini kurtarmaya çabaladıklarını söyledi.