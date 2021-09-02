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Yaramazlara biraz batar!

Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu Nusret Çetinel’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Akay, 69 yaşındaki Çetinel’in ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: “Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise bir yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel’i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah.”


Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Çetinel, 26 Ocak 1952’de Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girdiği yıldan itibaren özel ve Devlet Tiyatroları’nda oynadı. 2011’de Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu. 1976’dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Çetinel, Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

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