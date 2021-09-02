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Yaramazlara biraz batar!

Ethereum dört ayın zirvesinde, Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı

Kripto paralar, dört merkez bankasının merkezi dijital para denemesi yapacaklarını duyurmasından sonra yükselişe geçti. Ethereum dört ayın zirvesine görürken, Bitcoin 10 gün sonra yeniden 50 bin doları aştı.

Fotoğraf: Pixabay

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları arasında merkezi dijital para (CBDC) kullanımını test edecek. ‘Dunbar Projesi‘ olarak adlandırılan çalışmayla dijital fiyat para cinsinden uluslararası ödemelerin yapılması için ortak bir platform geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca aktarım süresi ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.


Haberin kripto para piyasasına yansıması ise olumlu. Bitcoin 50 bin dolar psikolojik sınırını aştıktan sonra saat 11:00 itibariyle 49 bin 800 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise gece saatlerinde 3 bin 843 doları gördükten sonra 3 bin 730 dolar seviyesinde dengeleniyor. Bu, ETH için 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek  rakam.

BNB 489, Doge 0,29, XRP ise 1,25 dolar seviyesinde.

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