Ferhan Şensoy’a Ses Tiyatrosu’nda veda

Salı günü İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi.

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Şensoy’un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu İstiklal Caddesi’ndeki, onun ayakta tutmak için büyük çaba sarfettiği Ses Tiyatrosu’na götürüldü. Şensoy’un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyenler alkışlarken, tabut törenin yapılacağı salona götürüldüğünde de dakikalarca ayakta alkışlandı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, Derya Baykal’ın oğlu Mert Baykal, tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh, Ali Poyrazoğlu, yazar Nedim Gürsel, yakınları ve sevenleri katıldı. Sunuculuğu Okan Bayülgen yaptı.

Kızı Müjgan Ferhan Şensoy, “Ne söylesem eksik kalacak, size babamı anlatmaya kalksam benim kadar seviyorsunuz, babamı benim kadar seviyorsunuz. Küçükken bu sevgiyi paylaşmak zor gelirdi, şimdi bu sevgiyi sizinle paylaşmak çok değerli geliyor” dedi.

Diğer kızı Derya Şensoy ise üniversite öğrencisiyken babasına yazdığı şiiri okudu. Mert Baykal, “Anladım ki insanın iki tane babası olabilirmiş, dağ gibi iki tane babası olabilirmiş. Anladım ki benim bu babam Don Kişot’muş ve yel değirmenleriyle savaşıyormuş” ifadelerini kullandı.

Eşi Elif Durdu Şensoy da göz yaşları içinde, kendilerini yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun ulu bir çınarını kaybettiğini belirterek şunları söyledi: “Sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadı… Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın şekilde anlatan çok güçlü bir dili vardı. Toplumumuzun her kesimi tarafından seviliyordu. Onun eserlerini izleme şansına nail olduk ama bugün bu sahnede onu uğurlamak için buradayız.”

Törende son olarak Mert Baykal’ın hazırladığı bir video gösterildi.