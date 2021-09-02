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Yaramazlara biraz batar!

Yeni tedbirler gündemde: Aşısızlara ayrı bölüm, ücretli PCR testi

Vaka sayılarında yeterince düşüş olmaması ve aşılamada henüz hedeflenen oranlara ulaşılamaması nedeniyle yeni önlemler gündeme.

Fotoğraf: Reuters

Dün açıklanan tabloya göre son 24 saatte 23 bin 946 vaka, 290 can kaybı kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, iki haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur” diyerek uyardı.


Birinci doz aşı oranı yüzde 78’e ulaşsa da uzmanlar aşının koruma sağlayabilmesi için her iki dozun da yapılmış olması gerektiğini vurguluyor.

Bu tablo karşısında yeni önlemlerin alınması görüşülüyor

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre gündeme gelen olası önlemler şunlar:

*Aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması.

*Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar.

*Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması.

*Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulması.

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