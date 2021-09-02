ABD’de geliştirilen ve ‘virüsü öldüren’ ilacın 3’üncü faz çalışması Türkiye’de başladı

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, ABD’de Covid-19 tedavisi için geliştirilen ve direkt olarak virüsü öldürmeyi amaçlayan antiviral ilacın 3’üncü faz çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Prof. Dr. Balık çalışmalara katılacak gönüllü bulmakta zorlandıklarını anlattı.

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1 Eylül itibarıyla çalışmalara başladıklarını belirten Prof. Dr. Balık, şu bilgileri verdi: “Dünyada birçok merkezle birlikte Türkiye’den de üç merkezden biri olarak bugün (dün) bir ilaç çalışması başlattık. Bu ilaç direkt virüsü öldüren, özellikle hastalığı ağır seyretme potansiyeli fazla risk grubundaki hastalara verildiğinde, yoğun bakıma gitme ve ölüm riskini azaltma özelliğine sahip. Antiviral bir ilaç. Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları ABD’de yapıldı. Orada çok etkili görüldüğü için biz de teklif edilmesi üzerine Faz-3 çalışmalarını yapmayı kabul ettik.”

Söz konusu ilacın Covid-19’a karşı geliştirilenler arasında en iyilerden biri olarak görüldüğünü vurgulayan profesör sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ilaç, virüsü direkt öldüren, enfeksiyonun hayati organlarda ağır enfeksiyon yapmasını engelleme özelliğine sahip. Bugüne kadar corona virüsünü direkt öldüren bir ilaç, ne yazık ki bulunamadı. İki ilaç halihazırda kullanılan ilaçlar fakat bunlar da başka hastalıklar için geliştirilmişlerdi. Ama bu ilaç, direkt Covid-19’un etkeni olan Sars-Cov-2’ye dönük geliştirilmiş, direkt onu hedefleyen ve öldüren bir ilaç. Dolayısıyla etkinliğinin diğerlerine göre, daha fazla olacağı bariz görülen bir ilaç. Faz-3 çalışması çok kısa sürecek.”

‘Pozitif hastalara teklif ettik’

3’üncü faz çalışmaları için gönüllü bulmakta zorlandıklarını ifade eden Prof. Dr. İsmail Balık, “Bu ilacı ilk aşamada özellikle hiç aşı olmamış ve hastalanma riski yüksek olan kişilerde kullanacağız. Ama ilginç bir şeyle karşılaştık. Sabahtan beri buraya gelerek testi pozitif çıkan birçok hastaya teklif etmemize rağmen gönüllü olma konusunda isteksiz olduklarını gördük. Açıkçası bu bizi şaşırttı” ifadelerini kullandı.