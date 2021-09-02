Yunanistan yasta: Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

1964 yapımı ‘Zorba’ filminin müziğini besteleyince dünya tarafından tanınan Yunan müzisyen Mikis Theodorakis 96 yaşında yaşamını yitirdi.

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Operalar ve senfonilerden, popüler şarkılara kadar çok çeşitli besteler yapan Theodorakis sadece müziğiyle değil ülkesini 1967-1974 yılları arasında yöneten askeri cuntaya karşı mücadelesiyle, barış elçisi niteliğiyle de tanınıyor. Besteleri Beatles, Shirley Bassey ve Edith Piaf dahil birçok ünlü sanatçı ve grup tarafından söylenen usta isim Zülfü Livaneli’yle de konserler vermişti.

Livaneli, duygularını Twitter’dan paylaştı: “İnsan ruhunun, acılardan, savaşlardan, sürgünlerden, aşktan ve ihanetten süzülmüş en has halini temsil eden, hayatta ve sanatta en büyük dostlarımdan birini Mikis Theodorakis’i kaybettim. Acısı çok derin.”

Yunan Kültür Bakanı Lina Mendoni, “Bugün Yunanistan’ın ruhunun bir parçasını kaybettik. Mikis Theodorakis, öğretmen, entelektüel, radikal, Mikis’imiz gitti” dedi.

“Mikis bizim tarihimizdir ve onun isteyeceği gibi devam etmeliyiz” diyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ülkede üç gün yas ilan edildiğini duyurdu.

İşgalde direniş gücüne katıldı

1925 yılında Sakız Adası’nda doğan Theodorakis, Yunanistan’ın başkenti Atina ve Fransa’nın başkenti Paris’te klasik müzik bestekarlığı eğitimi gördü. 1969 yılında orijinal film müziği dalında BAFTA ödülü alan ‘Z’nin yanı sıra ‘Phaedra’, ‘Serpiko’ gibi filmlere yaptığı müziklerle de ödüle layık görüldü.

‘Mathausen Kantatı’ adıyla bilinen dört aryasını Mathausen toplama kampından kurtulmuş Yunan şair Lavakos Kambanellis’in şiirleriyle besteledi.

Solcu kimliğiyle tanınan sanatçı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işgal edildiğinde Yunan silahlı direniş güçlerine katıldı.

İşkence gördü, cunta müziğini yasakladı

İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda Yunan İç Savaşı sırasında ve cunta yönetimi döneminde sol görüşlerinden dolayı tutuklandı ve işkence gördü.

Daha sonra sürgünde yaşamak zorunda kalan Theodorakis’in müziği cunta tarafından yasaklandı. Theodorakis bu dönemde ülkesindeki insan hakları ihlallerini bütün dünyaya duyuran aydınların başını çekti.

Uzun yıllar Yunanistan Komünist Partisi üyesi olan Theodorakis 1981’den 1990’a kadar milletvekilliği yaptı. 1989’da bağımsız aday olarak sağcı Yeni Demokrasi Partisi’nden seçime girdi ve 1990 yılında Konstantin Miçotakis başbakanlığındaki hükümette bakan olarak görev aldı. 1992 yılında bakanlıktan istifa etti.

Son yıllarında sağlık sorunları yaşayan ünlü besteci 2019 yılında kalp ameliyatı geçirmişti.