İstanbul’da artan kiralara rağmen daireler kapış kapış gidiyor: İki yıl sürebilir

İstanbul’da artan kira bedellerine rağmen kiralık daire bulmak giderek zorlaşıyor. Emlakçılar kiralardaki artışı doğrularken bu durumun iki yıl sürebileceği görüşünde.

Yüz yüze eğitimin başlaması ve kentsel dönüşümün de etkisiyle kiralık daire piyasası hareketlendi.

Milliyet’ten Aylin Rana Aydin’in beş farklı semtten görüştüğü emlakçılar kira bedellerinde yüzde 50’ye varan artış olduğunu kiralık ev için bekleme listelerinin olduğunu anlattı.

Beyoğlu’nda çalışan gayrimenkul danışmanı Mehmet Yazıcı, Çukurcuma, Galata gibi bölgelerde yeni proje olmadığı için fiyatların yükselme eğiliminde olduğunu, arzda sorun yaşandığını dile getirerek denge sağlanmasının iki yıl süreceğini ifade etti.

Bahçelievler’de emlak danışmanlığı yapan Mustafa Garipkuş, bölgedeki hızlı kentsel dönüşümün yeni binaların fiyatlarının arttığı görüşünde: “Öğrenciler de bir anda yüklenince talep arttı. Düşmekten ziyade bu fiyatlar daha da artacak gibi duruyor. Bu daireleri 3 bin liraya kiraya veremiyorduk. Yeni binalarda en yüksek fiyat 7-8 bin liraydı. Şu an 10-12 bin liraya çıktı. Bunlar 140-150 metrekare A Plus daireler. 100 metrekare civarında olan dairelerin kira fiyatları ise 6 bin 500-7 bin lira.”

Aynı bölgede emlakçılık yapan Alaiddin Uyanık ‘Ev yok‘ diyor: “Ne öğrenciye ne de evlenene daire var. Burada en az üç yıl böyle süreceğini tahmin ediyoruz. Kentsel dönüşüm öncesinde 2+1 2 bin -2 bin 500 lira olan daireler yeni olunca 4 bin 500 liraya çıktı. 3 bin lira olan 3+1 evler 6 bin liraya çıktı.”

Emlak danışmanı Arzum Pul, İstanbul’da kiralık konut fiyatlarının son bir yılda ortalama yüzde 30 arttığını, bazı semtlerde yüzde 150’lerin üzerinde artış olduğunu söyledi: “Özellikle Avcılar’ın kentsel dönüşümün yoğun olduğu bölge olmasından dolayı kent sakinlerinin depreme dayanıklı daire arayışları da fiyat artışını etkiledi.”

Yine Avcılar’da emlakçılık yapan Ayşe Erçetin de kentsel dönüşümün etkili olduğu görüşünde: “Kadıköy ve Avcılar’da kentsel dönüşüm hızlı ilerliyor. O evlerden çıkanların bir yerlere yerleşmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde binalar boşaltıldığı için ihtiyacı karşılayacak yeni evler de bulunamıyor. Bir ilana 150 arama aldığımız oluyor. Bunu da tek bir sebebe bağlayamayız. İnşaat firmalarının 400-500 bin liraya sattığı daireler 700-800 bin liraya çıktı. Bu fiyatlar kiralara da yansıyor. Boşalan kiralık daireler neredeyse iki saat içinde yeni kiracıya veriliyor. Bu durum en az iki yıl böyle devam eder diye düşünüyorum.”

Kadıköy’de de durum benzer. Emlakçı Sabri Serin, kentsel dönüşüm nedeniyle kiralık ev arayışının arttığını belirterek şu kıyaslamayı yaptı: “İsmini yazdıranlar var kiralık ev için. Benim defterimde 30-40 kişi sırada. Eskiden biz arıyorduk ‘Müşteri bulalım, ev verelim’ diye. Her yıl bu dönemde elimde 25-30 adet kiralık ev olurdu ama şu an yok.”