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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 283 ölü, 23 bin 496 yeni vaka

Türkiye’de son 24 saatte 23 bin 496 yeni vaka tespit edilirken, 283 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Bir günde 305 bin 47 test yapıldı, 20 bin 4 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatteki grafiği paylaşarak şunları söyledi: ”Yüzde 78’imiz tek, yüzde 60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı.”

Bakan Koca: Aktif vakaların yüzde 81’i aşı olmayanlar

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