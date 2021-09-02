Son 24 saat: 283 ölü, 23 bin 496 yeni vaka

Türkiye’de son 24 saatte 23 bin 496 yeni vaka tespit edilirken, 283 kişi hayatını kaybetti.
Bir günde 305 bin 47 test yapıldı, 20 bin 4 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatteki grafiği paylaşarak şunları söyledi: ”Yüzde 78’imiz tek, yüzde 60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı.”