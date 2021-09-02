Bakan Koca: Aktif vakaların yüzde 81’i aşı olmayanlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Aktif vakaların yüzde 81’ini aşı olmayanlar oluşturuyor” dedi.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmelere ilişkin basın açıklamamız.https://t.co/iQhb6kqeMB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2021

Türkiye’de 1 Temmuz’da kısıtlamaların büyük kısmının kaldırılmasının ardından vaka ve ölüm sayıları artışa geçmişti. Bu artışa karşın herhangi bir ek önlem alınmazken, 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi endişeler arttı.

Bu gündemlerle Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla toplandı.

Koca, 500 bine yakın aktif vakanın yüzde 81’nin tam aşılı olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi. Koca, “Vefat edenlerin yüzde 10’u tam aşılı kişiler. Vefat edenlerin yüzde 90’ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş” dedi.

Sağlık Bakanı hastaneye yatışlara yönelik “Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90’ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90’ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir” bilgisini verdi.

Bakan Koca, Covid-19 vakalarının en yoğun yaş grubunun 15-45 arası olduğunu, vaka sayısının bu nedenle yükseldiğini bildirdi.

Ayrıntılar gelecek…