Beştaş: HDP’yi barajın altına indirmek için çırpınanlar kendilerini kurtarmaya çalışıyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP’nin Meclis’e girebilmesi için baraj tartışması yaratıldığını savunarak, HDP’yi barajın altına indirmek isteyenlerin kendilerini kurtarmaya çabaladıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ağustos’ta, seçim barajıyla ilgili bir soru üzerine, “MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor” demişti. Bazı yazarlar bu açıklama sonrasında yüzde 5 konusunda uzlaşıldığını yazmıştı. O isimlerden Muharrem Sarıkaya Habertürk’teki köşesinde “AK Parti ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakam bir daha revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı” diye yazmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün, seçim barajı tartışmalarını sürdürmenin gereksiz olduğunun altını çizerek, AKP’yle ortak oldukları ‘cumhur ittifakı’nın kararının yüzde 7 olduğunu vurgulamıştı.

AA’nın haberine göre Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında barajla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yurttaşın gündemi geçim barajı aslında, onların gündemi seçim barajı. Açlık, işsizlik, yoksulluk umurlarında değil. Baraj tartışmasıyla ilgili tarihin ironik bir tecellisiyle karşı karşıyayız. Daha önce Kürtler, demokratlar, sosyalistler, muhalifler özellikle Meclis’e girmesin diye 1980 darbesinde dünyadaki en yüksek barajlardan biri konulmuştu. Şimdi MHP Meclis’e girebilsin diye bir baraj tartışması yaratıyorlar. Çünkü HDP bütün barajları aştı ve şimdi barajın altına indirmek için çırpınanlar artık kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, çünkü HDP’yi hiçbir barajın altına sıkıştıramayacaklarını bu dönemde yaşadılar. Biz parti olarak her zaman ve daima istikrarlı bir şekilde barajsız, doğrudan demokrasiye dayalı, her alınan oyun temsilinin demokrasi çıtası sınırları içinde temsilini savunduk. Temsilde adalet vazgeçilmez ilkelerimizden bir tanesidir ama iktidarın amacı temsilde adalet değil; adaletsiz düzenlerinin, iktidarlarının devamını sağlamaktır.”

‘Hukukun, insan haklarının ruhuna Fatiha okundu’

Dünki adli yıl ve Yargıtay’ın yeni binasının açılışına da değinen Beştaş şunları söyledi: “Dün insan haklarının, hukukun, evrensel değerlerin, adaletin ruhuna bir Fatiha okundu. ‘Artık cenazeyi kaldırabilirsiniz’ şeklinde bir mesaj olarak kamuoyunda algılandı ve gün boyunca sosyal medyada o görüntü döndü durdu. Oysa ki adli yıl açılışında çok önemli sorunların, adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, hak ihlallerinin giderilmesine dair cümleler duymak isterdik.”

Adalete olan güvensizliğin yüzde 75 oranında olduğunu savunan Beştaş, bunun bir utanç olduğunun altını çizdi.

Yangınlar doğayı yakarken zamların da sofraları yakmaya devam ettiğini belirten Beştaş, “Elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere gıda fiyatları, kiralar, eğitim, giyim gibi her kalem AKP’nin ibretlik deyimiyle şahlanarak artmakta ve uçmaktadır” dedi.

HDP grup başkanvekili, HDP’nin 27 Eylül’de, önümüzdeki dönemde, seçim sonrasında olması gereken değişikliklere ve düzenlemelere dair temel başlıklarla bir yol haritasını niteliğinde olacak bir deklarasyon yayımlayacağının da altını çizdi.