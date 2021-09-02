Araştırma: Aşılar sadece hayat kurtarmıyor, ‘uzun Covid-19’u da önlüyor

King’s College London tarafından yürütülen araştırmaya göre Covid-19’a karşı tam olarak aşılanmış olmak virüse yakalanma riskini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun süreli Covid-19 riskini de azaltıyor. ‘Uzun Covid-19’ olarak da adlandırılan bu durum test sonucu pozitif çıktıktan sonra 28 gün veya daha uzun süren hastalık olarak tanımlanıyor. Bazılarında bir yıla kadar da sürüyor.

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BBC’nin haberine göre Britanya’da araştırmacılar aşı olanlarla olmayanların uzun Covid-19 geliştirme olasılığını karşılaştırdı. Buna göre iki doz aşı olup Covid-19’a yakalananların dört haftadan uzun süren semptomlar gösterme olasılığı yüzde 50 oranında az.

Covid-19’a yakalanan birçok kişi dört hafta içinde iyileşiyor ancak bazılarında ilk enfeksiyondan sonra haftalar ve aylar boyunca devam eden veya gelişen semptomlar görülüyor. Buna uzun Covid-19 deniyor. Covid-19’u hafif semptomlarla atlatanlarda bile bu yaşanabiliyor.

Aşılar sadece hayat kurtarmıyor

The Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre aşılar sadece hayat kurtarıp ciddi hastalıkları önlemiyor. Aynı zamanda da uzun sürelik hastalık geliştirmeyi de azaltıyor.

Bilim insanları Aralık 2020 ile Temmuz arasındaki tek doz ve çift doz aşılıların verilerini analiz etti. Buna göre aşılanmış kişilerde uzun Covid-19’a yakalanma oranı yüzde 5, aşılanmamışlarda ise yüzde 11. Yani neredeyse iki katı.

Yüzde 78,9’u iki doz aşılı olan Britanya’da analiz sonuçları şöyle;

İki doz aşılı kişilerin sadece yüzde 0,2’si aşılamadan sonra Covid-19 enfeksiyonuna yakalandıklarını söyledi (2.370 vaka)

Bir aydan daha uzun bir süre boyunca veri sağlamaya devam eden ve çift doz Covid-19 ile aşılanmış 592 kişiden 31’i (yüzde5) uzun süre Covid-19’a yakalandı. Aşılanmamış grupta bu rakam yaklaşık yüzde 11.

Araştırmanın başındaki isim Dr Claire Steves, yüksek risk altındaki kişilere güçlendirici iğneler için öncelik verilmesi gerektiğini söyledi: “Uzun süreli Covid-19’un yükü açısından, araştırmamızın çift doz aşı yaptırmanın hem virüse yakalanma hem de uzun süreli semptomlar geliştirme riskini önemli ölçüde azalttığını tespit etmesi iyi bir haber.”

Sağlık Bakanı Sajid Javid, aşıların yalnızca Britanya’da 105 bindin fazla hayat kurtardığını ve 24 milyondan fazla enfeksiyonu önlediğini söyledi: “Aşıların virüse karşı bir savunma duvarı inşa ettiği ve insanları ciddi hastalıklardan korumanın en iyi yolu olduğu açıktır. Uygun olan herkesi mümkün olduğunca çabuk bir şekilde her iki aşı için de öne çıkmasını davet ediyorum.”