Akşam Postası / 2 Aralık 2022

Erdoğan’ın ‘görev onayı’ 2 puandan fazla düştü

MetroPOLL Araştırma’nın kasım anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev onayı’ kasımda iki buçuk puan geriledi.

Dış ticaret açık vermeye devam ediyor: Yüzde 61,6 arttı

Dış ticaret açığı kasımda yüzde 61,6 artışla 8,8 milyar dolara yükseldi.

Demirtaş, ‘Öcalan’ teklifini anlattı: Çözüm sürecinde geldi, ‘PKK liderliği’ değildi

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘yerini alma’ teklifinin hükümetten, ‘çözüm süreci’ görüşmeleri sırasında geldiğini söyleyerek, “Benim böyle bir oyunun parçası olmam mümkün değildi” dedi.

AKP, başörtüsü teklifini haftaya Meclis’e sunacak

NTV’ye konuşan AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, ‘başörtüsüne anayasal güvence’ teklifini imzaya açtıklarını ve önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunacaklarını söyledi.

Asgari ücretin dolar bazındaki seyri: 10 yılda dörtte bir eridi

2012’de 391 dolar olan asgari ücret, şu an 302 dolar seviyesinde.

Otomotiv sektöründen ÖTV’yi kaldırma planı: Hükümetle paylaşıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), hükümetin başlıca gelir kalemlerinden biri olan ve iç pazarın büyümesi önünde engel teşkil eden özel tüketim vergisinin (ÖTV) kademeli olarak 10 yıl içinde kaldırılmasını öngören bir planı yetkililerle paylaştı.

Özgür Demirtaş, ‘Kılıçdaroğlu’yla görüştü’ iddialarına favori emojisiyle yanıt verdi

Profesör Özgür Demirtaş, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla baş başa görüştüğü iddia edilen habere favori emojisi olan ‘el kaldıran mutlu adam’la cevap verdi.

Gıda fiyatları dünyada sekiz aydır düşerken Türkiye’de katlanıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıkladığı verilere göre küresel gıda fiyatları endeksi üst üste sekiz aydır geriliyor. Türkiye’deyse gıda fiyatları sürekli yükselişte. Öyle ki gıda enflasyonu marttan ekime kadar yaklaşık 29 puan arttı.

Gündem Sasa: SPK eleştirdi, TSPB destek çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı dün, Sasa Polyester’in sahibi İbrahim Erdemoğlu’nu şirketin hisse fiyatlarıyla ilgili açıklamasından dolayı eleştirmişti. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’yse (TSPB) Erdemoğlu’na destek çıktı.

ABD teklifinde ısrarcı: Türkiye, S-400’ü Ukrayna’ya verirse F-35’e dönebilir

ABD’nin eski Avrupa kuvvetleri komutanı emekli general Ben Hodges, Türkiye’nin S-400’leri Ukrayna’ya vermesi halinde F-35 programına geri dönebileceğini söyledi.

Kaftancıoğlu’ndan ‘İmamoğlu’na hakaret ettiği’ iddialarına yalanlama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘hakaret ettiği’ iddialarını yalanladı.

Döviz mevduatlarında şubattan bu yana en sert düşüş

Merkez Bankası (MB) verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti. Böylelikle döviz mevduatlarında şubattan bu yana en hızlı düşüş yaşandı.