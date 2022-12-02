ABD teklifinde ısrarcı: Türkiye, S-400’ü Ukrayna’ya verirse F-35’e dönebilir

ABD’nin eski Avrupa kuvvetleri komutanı emekli general Ben Hodges, Türkiye’nin S-400’leri Ukrayna’ya vermesi halinde F-35 programına geri dönebileceğini söyledi.

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Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım başlatan ve F-35 savaş uçağı programından çıkaran ABD, uzun süredir Ankara’nın bu sistemleri elinden çıkarmasını istiyor. Ankara’ysa F-35’ler için harcadığı para karşılığında elindeki F-16 uçakların güncellenmesini ve buna ilaveten yenilerinin de verilmesini talep etti.

Şubatta Reuters, ABD yönetiminin Ankara’dan yetkililerle görüşmede, S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna’ya gönderilmesinin mümkün olup olmayacağını gayri resmi şekilde gündeme getirdiğini yazmıştı.

ABD’li yetkililer bu konuda resmi bir talepte bulunmazken, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman’ın Türkiye ziyaretinde de gündeme gelmişti.

Hükümet yetkilileriyse, bunun Türkiye-Rusya ilişkilerini bozabileceğine dikkat çekerek, Ankara’nın böyle bir talebi yerine getirmesinin gerçekçi olmadığını söylemişti.

Aynı ‘teklif’ bu sefer açıktan dile getirildi.

BBC Türkçe’den Ece Göksedef’e konuşan daha önce Türkiye’de de görev almış ABD’li emekli general Hodges, şunları söyledi: “Bildiğimiz kadarıyla S-400’ler kutularında bekliyor. Türkiye attığı bu adımdan geri dönebilir, o sistemleri Ukrayna’ya verebilir örneğin ve F-35 programına geri dönebilir. O zaman bugünkünden çok farklı bir konumda olur. Naif değilim, Erdoğan’ın seçim döneminde bu kararı vermesinin zor olacağını biliyorum. Ama Rusya’yla bu anlaşmayı yaparken bunun olacağını biliyorlardı.”