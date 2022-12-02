Özgür Demirtaş, ‘Kılıçdaroğlu’yla görüştü’ iddialarına favori emojisiyle yanıt verdi

Profesör Özgür Demirtaş, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla baş başa görüştüğü iddia edilen habere favori emojisi olan ‘el kaldıran mutlu adam’la cevap verdi.

Fotoğraflar: CHP, Özgür Demirtaş/Twitter

Seçim öncesi siyasi partilerin transfer ve ‘vitrin yenileme’ çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Geçtiğimiz ay kardiyoloji profesörü Prof. Bengi Başer CHP’ye katılmış, devamının geleceği açıklanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesine katkı sağlayanlar arasında dünyaca tanınmış isimler bulunuyor.

Belgenin sunumuna ABD’deki saygın üniversitelerden MIT’te akademisyenlik hayatını sürdüren ve dünyaca ünlü kitapları bulunan Daron Acemoğlu da video konferans yoluyla katılacak ve konuşma yapacak. Etkinliğe katılacak dikkat çeken isimlerden bir diğeri de ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman olarak bilinen Jeremy Rifkin.

Buna ek olarak Türkiye’de ekonomi dünyasındaki önemli isimlerden Bilkent Üniversitesi’nden Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara ile Prof. Refet Gürkaynak da bu çalışmayı hazırlayan ekibin içindeki isimlerden.

Özgür Demirtaş, bu akademisyenlerin ‘mükemmel’ tercihler olduğunu söylemişti.

Yalanlamadı

Medya Koridoru genel yayın yönetmeni Canan Kaya’nın haberinde Demirtaş’ın dün Kılıçdaroğlu’yla baş başa yemek yediğini ve ‘para yönetimini devretme’ teklifinde bulunduğunu iddia edilmişti.

Bunu yalanlamayan Özgür Demirtaş’ın haberlere yanıtı emojiyle ‘el kaldırmak’ oldu.

🙋‍♂️🙋‍♂️ — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 2, 2022