Erdoğan’ın ‘görev onayı’ 2 puandan fazla düştü

MetroPOLL Araştırma’nın kasım anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev onayı’ kasımda iki buçuk puan geriledi.
Ankette “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu yöneltiliyor.
Kasım anketinde Erdoğan’ı onaylayanların oranı yüzde 45,1 onaylamayanların oranı yüzde 50,6 oldu.
Ekimdeki ankette Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 47,6 olarak belirlenmişti. Erdoğan’ın görev onayı ağustosta sabit kalmış daha sonra da yükselişe geçmişti.