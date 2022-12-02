Dış ticaret açık vermeye devam ediyor: Yüzde 61,6 arttı

Dış ticaret açığı kasımda yüzde 61,6 artışla 8,8 milyar dolara yükseldi.

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Açıkta paritenin yanı sıra keskin tırmanan altın ithalatıyla yüksek seyrini koruyan enerji ithalatı belirleyici oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre kasımdaki ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 21,85 milyar dolar oldu. İthalatsa yüzde 14 artışla 30,66 milyar dolara yükseldi.

Buna göre kasımda dış ticaret açığı yüzde 61,6 artışla 8,8 milyar dolar oldu. Ağırlık olarak altından oluşan kıymetli taş ve metal ithalatı kasımda sert yükselişle 2,93 milyar dolara çıktı. Bu kalem geçen yılın aynı ayında 241 milyon dolar seviyesindeydi.

Türkiye’nin enerji kalemindeki ithalatıysa kasımda yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolar olurken, ocak-kasım döneminde yüzde 103 artışla 88,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye’nin enerji tüketimi uluslararası fiyatların hızla arttığı geçen yılın son çeyreğinde miktar olarak da artışa geçmişti. Bu yıl ekimden itibaren enerji ithalatındaki yıllık artış oranının baz etkisiyle ivme kaybettiği gözleniyor.