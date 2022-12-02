Mabel Matiz, ‘Karakol’ klibi nedeniyle GQ Türkiye ödüllerinde sahneye çağırılmamış

Pop sanatçısı Mabel Matiz, ‘Karakol’ şarkısına çektiği klibin sansürlenmesine dair haberler nedeniyle GQ Türkiye ödüllerinde planlandığı üzere ödül takdim etmek için sahneye çağırılmadığını söyledi.

Matiz’in ‘Karakol’ klibinden bir sahne. (Görsel: Youtube)

Matiz, ‘Karakol’u 30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece yayınlamıştı. Bir aşk hikayesine odaklanan şarkının klibinde iki erkeğin ilişkisi farklı sinematografik kurgularla anlatılıyor.

Daha önce birçok kez LGBTİ+ haklarına açıkça desteği nedeniyle muhafazakarlar tarafından hedef gösterilen sanatçı bu klibi için de hedef gösterilmiş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanallara yayınlamama talimatı vermişti.

Popüler erkek dergisi GQ Türkiye’nin 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkeklerin seçildiği ‘Men of The Year’ ödülleri dün gece düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Matiz’in Twitter’dan paylaştığı nota göre yaklaşık bir buçuk ay önce GQ Türkiye ekibi tarafından sanatçıyla iletişime geçilerek gecede ödüllerden birini takdim etmesi teklif edildi.

Teklifi kabul ettiğini ve iki gün önceye kadar da karşılıklı teyit edildiğini anlatan Matiz, kendisine bildirilen ve takdim edeceği ödül sırasında sahneye başka birinin çağrıldığını söyledi.

Bütün ödüller takdim edildikten sonra tören bitiminde GQ Türkiye ekibinden konu hakkında bilgi sahibi birine ulaştığını anlatan sanatçı, öğrendiği şeyin kendisini şaşırttığını söyledi: “Yazın ‘Karakol’ klibiyle ilgili sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunu görüştüklerini birinci ağızdan öğrendim. Ne yazık ki bana son andaki bu değişikliği bildirme nezaketi bile gösterilmemişti.”

‘Bunlar beni yolumdan döndürmedi‘

‘Bu hikayenin ilk olmadığını, derisinin kalın olduğunu’ söyleyen Matiz, şöyle devam etti: “Böyle şeyler ara ara oldu, bunlar beni yolumdan, oluşumdan döndürmedi. Döndürmez de. Büyütmemeyi ve yola devam etmeyi hep düstur edindim. Ödül takdim edip etmemek de zaten bir mesele değil.

Ancak ana teması ‘co-exist’ yani ‘bir aradalık’ olan, uzun uzun ‘bir aradalık’ konuşmalarının yapıldığı, sponsorlarla dolup taşmış bir gecede şahsıma yapılan bu nezaketsizliği ve ayrımcılığı yine de paylaşmak, kamuoyunun takdirine sunmak istedim. Sansürün kendisini de, olayın geneline hasıl olan dev iletişimsizliği de son derece yanlış ve nezaketsiz buluyorum.”

‘Ancak birbirimizin varlığını kabul ederek bir arada olabileceğiz‘

GQ Türkiye’nin içeriden gelen bilgiyi yalanlayıp ‘organizasyonel bir hata olduğunu’ iddia ettiğini aktaran Matiz, “Mobbing ve sansürün normalleştirildiği bir ortamda bunu itiraf etmelerini zaten beklemiyoruz” dedi.

Sanatçı sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bizler ancak birbirimizin varlığını kabul ederek, birbirimizi anlamaya çalışarak, birbirimize el uzatarak bir arada olabileceğiz. Ancak o zaman güzel, ferah, daha aydınlık bir yere varabileceğiz. Birbirimizi yok sayarak, birbirimize haksızlık ederek değil. Hayatın her anında bu bilince ihtiyacımız var.”